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      Наличный курс валют 16 марта: гривна еще больше подешевела

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      Курс гривны относительно евро и доллара 16 марта на наличном рынке продолжил стремительно снижаться. Последний раз евро так дорого стоил в апреле прошлого года, а доллар – в феврале 2019 года.

      Доллар в понедельник покупали по 26,63 гривен (+61 копейка по сравнению с четвергом), а продавали по 27,54 гривен (+88 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно Мировой финансовый кризис. Насколько сильно это ударит по Украине?

      Евро в понедельник покупали по 29,45 гривен (+53 копейки), а продавали по 30,60 гривен (+97 копеек). Последний раз евро покупали за такую цену в апреле 2019 года.

      Наличный курс валют в Киеве 16 марта такой:

      • доллар – 26,40 гривны (покупка) и 26,60 гривны (продажа);
      • евро – 29,35 гривны (покупка) и 29,60 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 16 марта доллар подорожал на 16 копеек и стоил 26,01 гривны. Евро подешевел на 5 копеек и стоил 29,00 гривен.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      Насколько может упасть гривна?
      Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. У НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В частности, 11 марта Нацбанк продал 350 миллионов долларов для сглаживание курсовых колебаний. НБУ считает, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Стоящее Из-за коронавируса 50 миллионов людей могут потерять работу: исследование

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить..

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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