Наличный курс валют 16 апреля: без существенных изменений

Курс гривны относительно евро и доллара 16 апреля на наличном рынке вырос на 1-2 копейки. Существенных изменений не произошло.

Евро во вторник покупали по 30,06 грн, что на 2 копейки дешевле, чем накануне, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 30,46 грн (-3 копейки).

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Доллар покупали по 26,68 грн (-2 копейки), а продавали по 26,94 грн (-1 копейка).

По курсу валют от НБУ 16 апреля доллар подорожал на 10 копеек и стоил 26,81 грн. Евро прибавил в цене 9 копеек и вырос до отметки 30,33 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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