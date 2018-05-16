Наличный курс валют 16 мая: евро стремительно падает

Курс гривны относительно евро 16 мая на наличном рынке в Украине существенно вырос. По отношению к доллару особых изменений нет.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в среду покупали по 30,74 грн, что на 17 копеек дешевле, чем во вторник. Продавали европейскую валюту по 31,28 грн (-14 копеек).

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Курс доллара поднялся на 1 копейку: 16 мая его покупали по 25,96 грн, а продавали по 26,21 грн.

По курсу валют от НБУ 16 мая доллар подорожал на 4 копейки и стоил 26,21 грн. Евро же наоборот потерял в цене 23 копейки и упал до 31,14 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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