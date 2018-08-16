Наличный курс валют 16 августа: евро и доллар существенно подскочили

Курс гривны относительно евро 16 августа на наличном рынке вновь резко упал после незначительного укрепления. Тем временем доллар тоже продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 31,22 грн, что на 26 копеек дороже по сравнению со средой, а продавали по 31,83 грн (+31 копейка).

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Доллар покупали по 27,56 грн (+21 копейка по сравнению со средой), а продавали по 27,91 грн (+26 копеек).

По курсу валют от НБУ 16 августа доллар потерял в цене 1 копейку и стоил 27,44 грн. Евро подешевел на 15 копеек – до 31,07 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривні в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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