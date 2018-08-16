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Наличный курс валют 16 августа: евро и доллар существенно подскочили

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Наличный курс валют 16 августа в Украине
Наличный курс валют 16 августа в Украине / diario26.com

Курс гривны относительно евро 16 августа на наличном рынке вновь резко упал после незначительного укрепления. Тем временем доллар тоже продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 31,22 грн, что на 26 копеек дороже по сравнению со средой, а продавали по 31,83 грн (+31 копейка).

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Доллар покупали по 27,56 грн (+21 копейка по сравнению со средой), а продавали по 27,91 грн (+26 копеек).

По курсу валют от НБУ 16 августа доллар потерял в цене 1 копейку и стоил 27,44 грн. Евро подешевел на 15 копеек – до 31,07 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривні в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 канал
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