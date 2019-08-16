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      Наличный курс валют 16 августа: евро резко упал

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 16 августа 2019
      Наличный курс валют 16 августа в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 16 августа на наличном рынке продолжает расти. Евро потерял более 10 копеек.

      Доллар покупали по 25,10 грн (на 6 копеек дешевле по сравнению с четвергом), а продавали по 25,39 грн (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 27,83 грн (на 16 копеек дешевле), а продавали по 28,30 грн (-13 копеек).

      По курсу валют от НБУ 16 августа доллар подорожал на 8 копеек и стоил 25,32 грн. Евро подешевел на копейку и стоил 28,23 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, то НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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