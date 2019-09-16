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      Наличный курс валют 16 сентября: гривна стабильна

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      Наличный курс валют на сегодня 16.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 16 сентября в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 16 сентября на наличном рынке почти не изменился. Валюта потеряла в цене 1-2 копейки.

      Доллар покупали по 24,65 грн (-1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,92 грн (-2 копейки).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 27,15 грн (на 1 копейку дешевле, чем в пятницу), а продавали по 27,56 грн (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 16 сентября доллар подешевел на 12 копеек и стоил 24,71 грн. Евро подорожал аж на 20 копеек и стоил 27,42 грн.

      Отметим, дороже всего в  2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет это сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Евро Валюта Гривна
      Источник: 24 канал
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