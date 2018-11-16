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      Наличный курс валют 16 ноября: гривна стоит на месте

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      Наличный курс валют 16 ноября в Украине
      Наличный курс валют 16 ноября в Украине / exchangerates.org.uk

      Курс гривны относительно евро и доллара 16 ноября на наличном рынке незначительно колебался – евро на несколько копеек вырос, а доллар наоборот – подешевел.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в пятницу несущественно подорожал – покупали его по 31,36 гривны (+2 копейки), а продавали – по 31,81 гривны (+1 копейка).

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      Доллар потерял еще несколько копеек по сравнению с четвергом – покупали его по 27,74 гривны (-1 копейка), а продавали – по 27,98 грн (-2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 16 ноября доллар потерял в цене 7 копеек и стоил 27,77 грн. Евро также подешевел – на 5 копеек, до отметки 31,40 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Сходная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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