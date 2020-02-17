21:29
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, сегодня
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Наличный курс валют 17 февраля: гривна укрепляется

      99 Читати новину українською
      Наличный курс валют 14 февраля в Украине / 24 Канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 17 февраля на наличном рынке растет. Обе иностранные валюты потеряли по несколько копеек.

      Доллар в понедельник подешевел на 3 копейки – покупали его за 24,29 гривны, а продавали по 24,50 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: В Минэкономики подсчитали, какой будет реальная зарплата украинский в 2020 году

      Евро в понедельник тоже подешевел – его покупали по 26,30 гривны (-4 копейки по сравнению с пятницей), а продавали по 26,64 гривны (-7 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 17 февраля все-таки:

      • доллар – 24,25 гривны (покупка) и 24,33 гривны (продажа)
      • евро – 26,40 гривны (покупка) и 26,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 17 февраля доллар подешевел на 2 копейки, его цена упала до 24,45 гривны. Евро потерял в цене 8 копеек и стоил 26,50 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От началу 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересное: Куда и сколько переводили деньги украинцы в 2019 году

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Почему Путин лжет о событиях Второй мировой?
      сегодня
      1138
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:38 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько 102
      сегодня , 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
      74
      сегодня , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      281
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      79
      сегодня , 19:00 Агентура Кремля активизируется: как действует путинское лобби в Европе?
      Юрій Шуліпа 141
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук