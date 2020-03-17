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      Наличный курс валют 17 марта: евро и доллар еще больше подорожали

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      Курс гривны относительно евро и доллара 17 марта на наличном рынке как и в предыдущие дни продолжил снижаться, возвращаясь к ценам годичной давности. При этом спред, то есть разница между курсом покупки и продажи валюты выросла из стандартных 20-30 копеек до 1,3-1,5 гривны.

      Доллар во вторник покупали за 27,24 гривны (+61 копейка по сравнению с понедельником), а продавали по 28,58 гривны (+1 гривна 4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Отметим, что еще три недели назад доллар покупали на 4 гривны дешевле.

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      Евро в понедельник покупали за 29,85 гривны (+40 копеек), а продавали по 31,44 гривны (+83 копейки). Всего за последние 10 дней евро подорожал более чем на 2 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 17 марта такой:

      • доллар – 27,80 гривны (покупка) и 28,30 гривны (продажа)
      • евро – 30 гривен (покупка) и 31 гривна (продажа).

      По курсу валют от НБУ 17 марта доллар подорожал сразу на 51 копейку и стоил 26,52 гривны. Евро подорожал на 52 копейки и стоил 29,52 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На сколько может упасть гривна?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. У НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В частности, 11 марта Нацбанк продал 350 миллионов долларов для сглаживания курсовых колебаний. НБУ считает, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Достойно внимания Доставка наличной валюты в Украине задерживается, – НБУ

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро Курсы валют
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