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      Наличный курс валют 17 апреля: гривна стабилизировалась накануне выборов

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      Наличный курс валют на сегодня 17.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 17 апреля в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 17 апреля на наличном рынке почти не изменился – так, американская валюта потеряла в цене всего 1 копейку.

      Евро покупали, как и день назад, по 30,06 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua. А вот продавали на 1 копейку дешевле, чем во вторник – по 30,45 гривны.

      Читайте также: Что будет с курсом гривны после выборов: мнения экономистов

      Доллар подешевел еще на копейку – покупали 17 апреля американскую валюту по 26,67 гривны, а продавали – по 26,92 гривны.

      По курсу валют от НБУ 17 апреля доллар подешевел на 9 копеек и стоил 26,72 грн. Евро потерял в цене 12 копеек и упал до отметки 30,21 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

      Читайте также: Каким будет курс доллара накануне и после второго тура выборов

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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