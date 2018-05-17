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Наличный курс валют 17 мая: евро продолжает падать

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Наличный курс валют 17 мая в Украине
Наличный курс валют 17 мая в Украине / cnbc.com

Курс гривны относительно евро 17 мая на наличном рынке продолжил расти. Зато американский доллар остался на тех же позициях, что и день назад.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали на 6 копеек дешевле, чем день назад – по 30,68 гривны, а продавали на 7 копеек дешевле, чем 16 мая – по 31,21 гривны.

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А вот курс доллара в четверг фактически не изменился – покупали его по 25,96 гривны, как и днем ​​ранее. А вот продавали "зеленый" на копейку дешевле, чем в среду – по 26,20 гривны.

По курсу валют от НБУ 17 мая доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,20 грн. Евро же потерял в цене аж 26 копеек и упал до 30,88 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года –37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
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