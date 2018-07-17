Наличный курс валют 17 июля: евро незначительно подорожал

Курс гривны относительно евро 17 июля на наличном рынке немного упал. Доллар стоит на месте.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,48 грн (+5 копеек), а продавали по 30,92 грн (на 2 копейки дороже, чем в понедельник).

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Курс доллара фактически не изменился: его покупали по 26,12 грн (+1 копейка), а продавали по 26,32 грн (так же, как в понедельник).

По курсу валют от НБУ 17 июля евро подорожал на 17 копеек – до 34,71 грн. Доллар подешевел, но не намного, на 3 копейки и стоил 26,20 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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