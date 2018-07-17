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Наличный курс валют 17 июля: евро незначительно подорожал

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Наличный курс валют 17 июля в Украине
Наличный курс валют 17 июля в Украине / fdlx.com

Курс гривны относительно евро 17 июля на наличном рынке немного упал. Доллар стоит на месте.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,48 грн (+5 копеек), а продавали по 30,92 грн (на 2 копейки дороже, чем в понедельник).

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Курс доллара фактически не изменился: его покупали по 26,12 грн (+1 копейка), а продавали по 26,32 грн (так же, как в понедельник).

По курсу валют от НБУ 17 июля евро подорожал на 17 копеек – до 34,71 грн. Доллар подешевел, но не намного, на 3 копейки и стоил 26,20 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
Источник: 24 Канал
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