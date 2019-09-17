Наличный курс валют 17 сентября: евро подешевел еще больше

Курс гривны относительно доллара 17 сентября на наличном рынке почти не изменился. Евро же существенно потерял в цене.

Доллар покупали за 24,63 грн (-2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,89 грн (-3 копейки).

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Евро во вторник подешевел на 10 копеек. Его покупали за 27,05 грн, а продавали по 27,46 грн.

По курсу валют от НБУ 17 сентября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 24,77 грн. Евро подешевел на 9 копеек и стоил 27,33 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала