Наличный курс валют 17 декабря: гривня осталась "при своих"

Курс гривны относительно евро и доллара 17 декабря на наличном рынке почти не изменился – европейская валюта потеряла несколько копеек в цене, зато американская несущественно подорожала.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 17 декабря подешевел на копейку – покупали его по 31,41 гривны, а продавали – по 31,86 гривны.

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Доллар в понедельник покупали на 3 копейки дороже, чем в пятницу – по 27,81 гривны, а продавали на копейку дороже – по 28,05 гривны.

По курсу валют от НБУ 17 декабря доллар подешевел на 3 копейки и стоил 27,83 грн. Евро подешевел значительно существеннее, на 27 копеек, до отметки 31,41 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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