20:23
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Наличный курс валют 17 декабря: гривна укрепилась еще больше

      96 Читати новину українською
      Наличный курс валют 17 декабря в Украине / morguefile.com

      Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 17 декабря продолжает постепенно укрепляться. Правда, иностранная валюта упала незначительно.

      Доллар во вторник покупали по 23,30 гривни (на 1 копейку дешевле, чем в понедельник), а продавали по 23,52 гривны (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Правительство обещает отменить "зарплатное рабство"

      Евро покупали за 25,86 гривны (на 1 копейку дешевле), а продавали по 26,23 гривны (-2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 17 декабря доллар подешевел на 1 копейку – до 23,49 гривны. Евро потерял в цене больше – 8 копеек и стоил 26,18 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Стоит знать: Закон о земле: за и против

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

       

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня
      4931
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
      Олена Кандяк 8
      сегодня , 19:10 Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия
      Інна Жолобович 152
      сегодня , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      42
      сегодня , 19:00 Дорогой для "Газпрома", но не долгосрочный для "Нафтогаза": сценарии газового контракта
      Блог Медіа 2526
      сегодня , 18:21 Топ-должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского
      Інна Жолобович 104
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук