Наличный курс валют 18 января: доллар и евро продолжают падение

Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке до конца недели еще немного укрепился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали по 31,63 грн (на 3 копейки дешевле, чем в четверг), а продавали по 32,06 грн (-5 копеек).

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Доллар покупали по 27,82 грн (-4 копейки), а продавали по 28,08 (-4 копейки).

По курсу валют от НБУ 18 января доллар подорожал на 2 копейки и стоил 28,03 грн. Евро также прибавил в цене – плюс 5 копеек, к отметке 31,95 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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