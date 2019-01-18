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      Наличный курс валют 18 января: доллар и евро продолжают падение

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      Наличный курс валют на сегодня 18.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 18 января в Украине / flickr.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 18 января на наличном рынке до конца недели еще немного укрепился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали по 31,63 грн (на 3 копейки дешевле, чем в четверг), а продавали по 32,06 грн (-5 копеек).

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      Доллар покупали по 27,82 грн (-4 копейки), а продавали по 28,08 (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 18 января доллар подорожал на 2 копейки и стоил 28,03 грн. Евро также прибавил в цене – плюс 5 копеек, к отметке 31,95 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта
      Источник: 24 Канал
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