Наличный курс валют 18 февраля: доллар дешевеет после выходных

Курс гривны относительно евро 18 февраля на наличном рынке почти не изменился, а вот доллар подешевел на 3 копейки.

Евро покупали 18 февраля по 30,52 гривны (+2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали же евро, как и днем ранее, по 30,94 гривны.

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Наличный доллар в понедельник потерял в цене три копейки – покупали его по 27,06 гривны, а продавали – по 27,29 гривны.

По курсу валют от НБУ 18 февраля доллар подорожал на 9 копеек и стоил 27,24 грн. Евро прибавил в цене 8 копеек, подорожав до 30,68 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Сходная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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