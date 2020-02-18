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      Наличный курс валют 18 февраля: евро и доллар падают

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      Наличный курс валют 18 февраля в Украине / 24 Канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 18 февраля на наличном рынке укрепился еще на несколько копеек.

      Доллар во вторник покупали по 24,26 гривны (на 3 копейки дешевле, чем в понедельник), а продавали по 24,48 гривны (на 2 копейки дешевле), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро во вторник подешевел на 5 копеек. Его покупали за 26,25 гривны, а продавали по 26,59 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 18 февраля такой:

      • доллар – 24,30 гривны (покупка) и 24,40 гривны (продажа);
      • евро – 26,30 гривны (покупка) и 26,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 18 февраля доллар, как и в понедельник, стоил 24,45 гривны. Евро подорожал на копейку и стоил 26,50 гривни.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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