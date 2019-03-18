20:33
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Наличный курс валют 18 марта: гривна после выходных продолжила падать

      75 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 18.03.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 18 марта в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 18 марта на наличном рынке, как и всю предыдущую неделю, продолжил падать. Так, курс продажи евро уже почти достиг отметки в 31 гривну.

      Евро продолжил существенно дорожать 18 марта, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Так, покупали его по 30,48 гривны (+22 копейки по сравнению с пятницей), а продавали – по 30,97 гривны (+17 копеек).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар тоже прибавил в цене – покупали его по 26,95 гривны (+12 копеек), а продавали – по 27,25 гривны (+9 копеек).

      По курсу валют от НБУ 18 марта, доллар подорожал на 30 копеек и стоил 27,01 грн. Евро прибавил в цене еще больше – 37 копеек и стоил 30,54 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Наиболее дешево американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснения архитектора

      blog_ava
      ВНО-2019: стали известны даты и перечень предметов
      сегодня
      3138
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Клоуны и клоны в электоральном цирке: западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      сегодня , 20:30 Клоуны и клоны в электоральном цирке: западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      Світлана Попова 3
      Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      сегодня , 20:05 Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      Наталія Лебідь 71
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 8135
      Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      сегодня , 18:15 Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      Єлизавета Герасимюк 202
      ТОП-10 зданий года по версии Archdaily
      сегодня , 17:31 ТОП-10 зданий года по версии Archdaily
      37
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год
       13 января 2012 , 08:38 0
      Бывший форвард Динамо фантастически забил в Бразилии – за киевлян он так не отличался (ВИДЕО)
       26 августа 2018 , 11:59
      "Дождь в Лондоне и Брексит – тоже моя вина": Моуринью иронично отреагировал на критику после победы над Ньюкаслом
       6 октября 2018 , 23:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук