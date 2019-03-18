Наличный курс валют 18 марта: гривна после выходных продолжила падать

Курс гривны относительно евро и доллара 18 марта на наличном рынке, как и всю предыдущую неделю, продолжил падать. Так, курс продажи евро уже почти достиг отметки в 31 гривну.

Евро продолжил существенно дорожать 18 марта, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Так, покупали его по 30,48 гривны (+22 копейки по сравнению с пятницей), а продавали – по 30,97 гривны (+17 копеек).

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Доллар тоже прибавил в цене – покупали его по 26,95 гривны (+12 копеек), а продавали – по 27,25 гривны (+9 копеек).

По курсу валют от НБУ 18 марта, доллар подорожал на 30 копеек и стоил 27,01 грн. Евро прибавил в цене еще больше – 37 копеек и стоил 30,54 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Наиболее дешево американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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