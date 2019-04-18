Наличный курс валют 18 апреля: доллар и евро подскочили

Курс гривны относительно евро и доллара 18 апреля на наличном рынке пошел на спад. Это произошло накануне дебатов кандидатов в президенты и на фоне новостей о "Приватбанке".

Евро покупали по 30,11 грн (+5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 30,51 грн (+6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар подорожал больше. В четверг его покупали по 26,76 грн (+9 копеек), а продавали по 27,03 грн (+11 копеек).

По курсу валют от НБУ 18 апреля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,69 грн. Евро потерял в цене 5 копеек и упал до отметки 30,16 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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