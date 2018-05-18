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Наличный курс валют 18 мая: гривна дорожает в преддверии выходных

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Наличный курс валют 18 мая в Украине
Наличный курс валют 18 мая в Украине / news.online.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 18 мая на наличном рынке вырос на несколько копеек. При этом евро потерял больше, чем доллар.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро подешевел 18 мая на 5 копеек – покупали его по 30,63 гривни, а продавали – по 31,16 гривны.

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А вот курс доллара в пятницу опустился на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем – покупали "зеленый" по 25,94 гривны, а продавали – по 26,18 гривны.

По курсу валют от НБУ 17 мая доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,20 грн. Евро же потерял в цене 26 копеек и упал до 30,88 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Доллар-Гривна Гривна Доллар Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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