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Наличный курс валют 18 июня: доллар продолжает расти

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Наличный курс валют 18 июня в Украине
Наличный курс валют 18 июня в Украине / workscan.ru

Курс гривны к доллару 18 июня на наличном рынке снизился на 3 копейки. Зато евро вел себя интересно – покупали его дороже, чем в пятницу, а вот продавали дешевле.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в понедельник по 30,24 гривны (на 4 копейки дороже, чем в пятницу), а вот продавали по 30,80 – это наоборот, на 3 копейки дешевле, чем в предыдущий рабочий день.

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Доллар покупали в понедельник по 26,06 гривны (на 2 копейки дороже, чем в пятницу), а продавали по 26,31 гривны (+3 копейки).

По курсу валют от НБУ 18 июня доллар стоил 26,32 грн – на 11 копеек дороже, чем в пятницу. Евро же потерял в цене 23 копейки и стоил 30,52 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Гривна Доллар-Гривна
Источник: 24 канал
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