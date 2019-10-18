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      Наличный курс валют 18 октября: гривня дешевеет накануне выходных

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      Наличный курс валют на сегодня 18.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 18 октября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 18 октября на наличном рынке опустился сразу на 15-25 копеек.

      Доллар покупали по 24,84 грн (+15 копеек по сравнению с предыдущим днем), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,18 грн (+17 копеек).

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      Евро в пятницу покупали по 27,45 гривны (25 копеек), а продавали по 27,96 грн (+28 копеек).

      По курсу валют от НБУ 18 октября доллар подешевел на 10 копеек и стоил 24,73 грн. А вот евро подорожал на 11 копеек и стоил 27,49 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января - 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара  ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 - 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года - 37,35 грн / евро.

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      Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы - аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту - провоцирует спрос, а следовательно  и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту  создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валютКак менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро Доллар Гривна
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