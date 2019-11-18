20:46
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Наличный курс валют 18 ноября: гривна остается стабильной

      54 Читати новину українською
      Наличный курс валют 18 ноября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 18 ноября на наличном рынке почти не изменился. Колебания курса – в пределах 2-3 копеек.

      Доллар в понедельник покупали за 24,09 гривны (на 2 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали по 24,33 гривны (на 3 копейки дешевле), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Куда Зеленский ведет украинскую экономику: мнения экспертов

      Евро в понедельник покупали за 26,52 гривны, что на 3 копейки дороже, чем в пятницу. Продавали европейскую валюту по 26,91 гривны (+2 копейки).

      Согласно курсу валют НБУ 18 ноября доллар подешевел на 2 копейки и стоил 24,22 гривны. Евро наоборот, подорожал на 6 копеек и стоил 26,72 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: Сколько стоит газ в ноябре в каждом регионе Украины

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      В "Нафтогазе" получили письмо "Газпрома" о продлении транзитного контракта
      сегодня
      1295
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 20:01 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 90
      Протесты Гонконга в цифрах: инфографика
      сегодня , 19:30 Протесты Гонконга в цифрах: инфографика
      Вероніка Климська 62
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      сегодня , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      129
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 19:01 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 546
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 17:45 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 1726
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук