Наличный курс валют 18 декабря: доллар дешевеет

Курс гривны к доллару 18 декабря на наличном рынке снизился на несколько копеек, а вот относительно евро фактически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 18 декабря на 4 копейки дороже, чем день назад – за 31,45 гривны, а продавали, как и в понедельник, – по 31,86 гривны.

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Между тем доллар во вторник подешевел на 3 копейки – покупали его за 27,78 гривны, а продавали – по 28,01 гривны.

Согласно курсу валют от НБУ 17 декабря доллар подорожал на 3 копейки и стоил 27,89 грн. Евро прибавил в цене гораздо существеннее, 22 копейки, до отметки 31,63 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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