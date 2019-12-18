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      Наличный курс валют 18 декабря: без значительных колебаний

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      Наличный курс валют 18 декабря в Украине / pexels.com

      Курс гривны относительно евро и доллара на наличном рынке 18 декабря укрепился еще больше. Впрочем, валюта потеряла немного.

      Доллар во вторник покупали за 23,24 грн (на 6 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 23,48 грн (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Правительство обещает отменить "зарплатное рабство"

      Евро подешевел на 6 копеек по сравнению со вторником. Его покупали за 25,80 грн, а продавали по 26,17 грн.

      По курсу валют от НБУ 18 декабря доллар подешевел на 2 копейки – до 23,47 грн. Евро вместо этого прибавил в цене 2 копейки и стоил 26,20 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.
      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Следует знать: Гончарук открыл Офис противодействия рейдерству: что изменится

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Евро
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