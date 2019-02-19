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      Наличный курс валют 19 февраля: евро и доллар продолжают падать

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      Наличный курс валют на сегодня 19.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 19 февраля в Украине / Фото пресс-службы НБУ / / flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара 19 февраля на наличном рынке укрепился на 5-6 копеек.

      Евро во вторник покупали по 30,47 грн (на 6 копеек дешевле), а продавали по 30,89 грн (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 27,01 грн (-5 копеек), а продавали по 27,23 грн (-6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 19 февраля доллар подешевел на 9 копеек и стоил 27,19 грн. Евро прибавил в цене 12 копеек, подорожав до 30,80 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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