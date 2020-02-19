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      Наличный курс валют 19 февраля: доллар подорожал

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      Наличный курс валют 19 февраля в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро на наличном рынке 19 февраля продолжает укрепление. Зато по отношению к доллару гривна потеряла несколько копеек.

      Доллар в среду покупали за 24,31 гривны (на 5 копеек дороже, чем во вторник), а продавали по 24,52 гривны (+4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: Деньги от МВФ для Украины задерживают: в чем причина

      Евро в среду подешевел на 2 копейки. Его покупали за 26,23 гривны, а продавали по 26,57 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 19 февраля такой:

      • доллар – 24,35 гривны (покупка) и 24,45 гривны (продажа)
      • евро – 26,30 гривны (покупка) и 26,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 19 февраля доллар подешевел всего на 1 копейку и стоил 24,44 гривны. Евро подешевел на 7 копеек и стоил 26,43 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересное: Кабмин принял постановление о социальном жилье: кто сможет его получить

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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