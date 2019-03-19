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      Наличный курс валют 19 марта: гривна дальше катится вниз

      19 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 19.03.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 19 марта в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 19 марта на наличном рынке продолжил падение. Национальная валюта потеряла еще более 10 копеек.

      Евро во вторник покупали по 30,61 грн (на 13 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 31,07 грн (+12 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 27,07 грн (+12 копеек), а продавали по 27,34 грн (+9 копеек).

      По курсу валют от НБУ 19 марта доллар подорожал на 13 копеек и стоил 27,13 грн. Евро прибавил в цене еще больше – 25 копеек и стоил 30,79 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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