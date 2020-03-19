Наличный курс валют 19 марта: евро дешевеет

Курс гривны относительно евро 19 марта на наличном рынке несколько вырос, зато относительно доллара снизился. Но в обоих случаях прослеживается тенденция к уменьшению спрэда – разницы между ценой покупки и продажи валюты.

Доллар в четверг покупали за 27,48 гривны (+24 копейки по сравнению со средой), а продавали по 28,54 гривны – по день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно Какова ситуация с наличной валютой в Украине

Евро в четверг подешевел существеннее – покупали за 29,48 гривны (-7 копеек), а продавали по 30,82 гривны (-29 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 19 марта таков:

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 28,20 гривны (продажа)

евро – 29,90 гривны (покупка) и 30,40 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 19 марта доллар подорожал на 21 копейку и стоил 27,27 гривны. Евро подорожал на 6 копеек и стоил 29,79 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Насколько может упасть гривна?

Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.



В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В частности, 11 марта Нацбанк продал 350 миллионов долларов для сглаживания курсовых колебаний. НБУ считает, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала