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Наличный курс валют 19 июня: доллар взлетел вверх

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Наличный курс валют 19 июня в Украине
Наличный курс валют 19 июня в Украине / pravda.lutsk.ua

Курс гривны к доллару 19 июня на наличном рынке существенно ослаб. Евро также подорожал.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,30 грн (на 6 копеек дороже, чем накануне), а продавали по 30,85 грн (+5 копеек).

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Доллар подорожал еще больше: 19 июня его покупали по 26,14 грн (+8 копеек), а продавали по 26,40 грн (+10 копеек).

По курсу валют от НБУ 19 июня доллар, как и день до того, стоил 26,32 грн. Евро же прибавил в цене 5 копеек и стоил 30,57 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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