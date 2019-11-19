Наличный курс валют 19 ноября: евро незначительно подорожал

Курс гривны относительно евро и доллара 19 ноября на наличном рынке не претерпел существенных изменений. Доллар подорожал на 2 копейки, евро – на 6.

Доллар во вторник покупали за 24,11 гривны, а продавали по 24,35 гривны (на 2 копейки дороже, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник подорожал на 6 копеек: его покупали по 26,58 гривны, а продавали по 26,97 гривны.

По курсу валют от НБУ 19 ноября доллар подешевел на 8 копеек и стоил 24,14 гривны. Евро подешевел на 2 копейки и стоил 26,70 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала