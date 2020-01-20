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      Наличный курс валют 20 января: евро незначительно подешевел

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      Наличный курс валют 20 января в Украине / stocksnap.io

      Курс гривны относительно евро 20 января на наличном рынке вырос на несколько копеек, относительно доллара наоборот – опустился.

      Доллар в понедельник покупали за 24,13 гривны, что на 3 копейки дороже, чем в пятницу. Продавали американскую валюту по 24,40 гривны (1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Обратите внимание: Деньги с карточек ФЛП можно будет использовать на личные нужды: решение НБУ

      Евро покупали за 26,67 гривны (на 2 копейки дешевле по сравнению с пятницей), а продавали по 27,11 гривны (-3 копейки).

      Согласно курсу валют НБУ 20 января доллар подорожал на 16 копеек, его цена выросла до 24,25 гривны. Евро прибавил в цене лишь 4 копейки и стоил 26,94 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Актуально: Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Доллар Евро Доллар-Гривна Гривна
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