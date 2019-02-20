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      Наличный курс валют 20 февраля: доллар снова начинает падать

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      Наличный курс валют на сегодня 20.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 20 февраля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны к доллару 20 февраля на наличном рынке укрепился на 5 копеек, а вот относительно евро фактически не изменился.

      Евро покупали 20 февраля по 30,49 гривны, что на две копейки больше, чем день назад. Продавали же европейскую валюту, как и 19 февраля, по 30,89 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Доллар в среду потерял в цене 5 копеек – покупали его по 26,96 гривны, а продавали – по 27,18 гривны.

      По курсу валют от НБУ 20 февраля доллар подешевел на 2 копейки и стоил 27,17 грн. Евро потерял в цене 12 копеек, упал до 30,68 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта Гривна
      Источник: 24 канал
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