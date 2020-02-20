Наличный курс валют 20 февраля: гривна незначительно прибавила в цене

Курс гривны относительно евро и доллара 20 февраля на наличном рынке вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Доллар в четверг подешевел на 2 копейки – покупали его за 24,29 гривны, а продавали по 24,50 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг также незначительно подешевел. Его покупали за 26,21 гривны (-2 копейки по сравнению со средой), а продавали по 26,54 гривны (-3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 20 февраля такой:

доллар – 24,35 гривны (покупка) и 24,45 гривны (продажа);

евро – 26,30 гривны (покупка) и 26,50 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 20 февраля доллар подорожал на 9 копеек и стоил 24,53 гривны. Евро прибавил в цене 5 копеек и стоил 26,48 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта–апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5–15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала