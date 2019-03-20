20:39
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, сегодня
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Наличный курс валют 20 марта: гривна продолжает падать, однако не так быстро

      72 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 20.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 20 марта в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 20 марта на наличном рынке, как и на протяжении последних 10 дней, продолжил падать, однако не так существенно, как до этого.

      Евро 20 марта покупали за 30,68 гривны – это на 7 копеек больше, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же евро по 31,14 гривны (+5 копеек).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар в среду прибавил в цене на наличном рынке 4 копейки – покупали его за 27,11 гривны, а продавали – по 27,38 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 20 марта доллар подорожал на 3 копейки и стоил 27,16 грн. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 30,85 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: В Украине снизили цену на газ в апреле

       

      blog_ava
      Ведущего Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии: что на самом деле произошло
      сегодня
      2742
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня , 20:30 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 8
      Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      сегодня , 19:30 Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      Іван Яковина 456
      Дети кандидатов в президенты: юный химик против главного редактора модного глянца
      сегодня , 19:00 Дети кандидатов в президенты: юный химик против главного редактора модного глянца
      Ірина Поліщук 193
      Дворцы, виллы и поместья за рубежом: что известно о недвижимости семьи Назарбаева
      сегодня , 18:31 Дворцы, виллы и поместья за рубежом: что известно о недвижимости семьи Назарбаева
      274
      Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
      сегодня , 18:00 Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
      Яніна Ткачук 497
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве переименовали проспект Ватутина на проспект Шухевича
       1 июня 2017 , 15:00
      Главные новости футбола 12 октября: Украина U-21 одолела Шотландию, Хорватия разошлась миром с Англией в Лиге наций
       13 октября 2018 , 07:00
      Экс-игрок сборной Украины скептически оценивает потенциальный трансфер испанского форварда в Динамо
       12 января , 16:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук