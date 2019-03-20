Наличный курс валют 20 марта: гривна продолжает падать, однако не так быстро

Курс гривны относительно евро и доллара 20 марта на наличном рынке, как и на протяжении последних 10 дней, продолжил падать, однако не так существенно, как до этого.

Евро 20 марта покупали за 30,68 гривны – это на 7 копеек больше, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же евро по 31,14 гривны (+5 копеек).

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Доллар в среду прибавил в цене на наличном рынке 4 копейки – покупали его за 27,11 гривны, а продавали – по 27,38 гривны.

Согласно курсу валют от НБУ 20 марта доллар подорожал на 3 копейки и стоил 27,16 грн. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 30,85 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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