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Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти

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Наличный курс валют 20 июня в Украине
Наличный курс валют 20 июня в Украине / tsn.ua

Курс гривны относительно доллара 20 июня на наличном рынке продолжает падение. С курсом евро существенных изменений за день не произошло.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в среду покупали за 30,31 грн (+1 копейка), а продавали за 30,85 грн (так же, как и накануне).

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Доллар покупали за 26,18 грн, что на 4 копейки дороже, чем во вторник, а продавали за 26,45 грн (+5 копеек).

По курсу валют от НБУ 20 июня доллар подорожал на 12 копеек и стоил 26,44 грн. Евро же наоборот, подешевел на 7 копеек и стоил 30,50 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют евро Доллар-Гривна Доллар Гривна
Источник: 24 Канал
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