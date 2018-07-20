Наличный курс валют 20 июля: доллар прекратил дорожать

Курс гривны относительно евро 20 июля на наличном рынке снизился на три копейки. Зато по отношению к доллару США гривна сохранила паритет и остановила падение, продолжавшееся два предыдущих дня.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу прибавил в цене 3 копейки – покупали его по 30,50 гривны, а продавали – по 30,98 гривны.

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Доллар 20 июля покупали, как и в четверг, по 26,27 гривны, а продавали на копейку дешевле, чем день назад – по 26,49 гривны.

По курсу валют от НБУ 20 июля евро подорожал на 14 копеек – до 30,68 грн. Доллар прибавил в цене 17 копеек и стоил 26,47 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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