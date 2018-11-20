Курс гривны относительно евро 20 ноября на наличном рынке упал на несколько копеек. Доллар почти не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 31,58 грн, что на 9 копеек дороже, чем в понедельник, а продавали по 32,03 грн (+5 копеек).

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Доллар покупали по 27,74 грн (цена не изменилась), а продавали по 27,98 грн (на 2 копейки дешевле, чем накануне).

По курсу валют от НБУ 20 ноября доллар прибавил в цене 1 копейку и стоил 27,76 грн. Евро же подорожал существеннее, на 23 копеек – до отметки 31,72 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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