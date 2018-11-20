21:02
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Наличный курс валют 20 ноября: евро подскочил

      63 Читати новину українською
      Наличный курс валют 20 ноября в Украине
      Наличный курс валют 20 ноября в Украине / informator.news

      Курс гривны относительно евро 20 ноября на наличном рынке упал на несколько копеек. Доллар почти не изменился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник покупали по 31,58 грн, что на 9 копеек дороже, чем в понедельник, а продавали по 32,03 грн (+5 копеек).

      Читайте также: Бюджет–2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар покупали по 27,74 грн (цена не изменилась), а продавали по 27,98 грн (на 2 копейки дешевле, чем накануне).

      По курсу валют от НБУ 20 ноября доллар прибавил в цене 1 копейку и стоил 27,76 грн. Евро же подорожал существеннее, на 23 копеек – до отметки 31,72 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Сколько денег пересылают домой украинские заробитчане

       

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      сегодня , 21:01 Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      4
      Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      сегодня , 21:00 Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      Тетяна Острікова 3
      Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      сегодня , 19:02 Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      Інна Жолобович 917
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сегодня , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 1045
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      417
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       сегодня , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Чтобы взять ипотеку, официальная зарплата должна составлять несколько тысяч долларов
       12 мая 2013 , 15:17 10
      Украинские каналы теперь можно смотреть в оккупированном Крыму
       17 августа 2017 , 11:58
      Harley-Davidson впервые выпустит эндуро, стритфайтер и электробайк
       31 июля , 14:40
      Как спрятаться от TruCam: слабые стороны и технические характеристики "Трукама"
       23 октября , 08:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук