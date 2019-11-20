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      Наличный курс валют 20 ноября: гривна подорожала еще на несколько копеек

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      Наличный курс валют 20 ноября в Украине / stocksnap.io

      Курс гривны относительно евро и доллара 20 ноября на наличном рынке вырос на две-три копейки. В общем курс в течение последней недели стабилизировался.

      Доллар в среду покупали за 24,10 гривны (на копейку дешевле, чем во вторник), а продавали по 24,32 гривны (на 3 копейки дешевле), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ до 2023 года, – Маркарова

      Евро тоже немного подешевел: его покупали за 26,56 гривны (-2 копейки), а продавали по 26,94 гривны (-3 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 20 ноября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 24,20 гривны. Евро же подорожал больше – на 12 копеек и стоил 26,81 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валютКак менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта
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