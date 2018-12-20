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      Наличный курс валют 20 декабря: евро и доллар продолжают падать

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      Наличный курс валют на сегодня 20.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 20 декабря в Украине / pogliad.ua

      Курс гривны к доллару и евро 20 декабря на наличном рынке еще больше укрепился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,39 грн (на 4 копейки дешевле, чем в среду), а продавали по 31,81 грн (на 6 копеек дешевле).

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      Доллар покупали по 27,57 грн (на 12 копеек дешевле, чем накануне), а продавали по 27,82 грн (-11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 20 декабря доллар подешевел на 13 копеек и стоил 27,71 грн. Евро также подешевел – на 7 копеек – до отметки 31,61 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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