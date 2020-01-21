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      Наличный курс валют 21 января: гривна существенно не изменилась

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      Наличный курс валют 21 января в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 января на наличном рынке остался почти на тех же позициях, что и в понедельник. Иностранные валюты потеряли по несколько копеек.

      Доллар во вторник покупали за 24,13 гривны – так же, как и в понедельник. Продавали американскую валюту по 24,37 гривны (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Обратите внимание: Перевод денег с помощью QR-кода: в Украине утвердят порядок процедуры

      Евро покупали по 26,66 гривны (на 1 копейку дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 27,05 гривны (-6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 21 января доллар подорожал на 8 копеек, его цена выросла до 24,33 гривны. Евро прибавил в цене всего 2 копейки и стоил 26,96 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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