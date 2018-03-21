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Наличный курс валют 21 марта: доллар и евро продолжают синхронно падать

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Наличный курс валют 21 марта в Украине
Наличный курс валют 21 марта в Украине / jp.123rf.com

Курс гривны относительно евро и доллара 21 марта на наличном рынке, как и в понедельник и вторник, продолжил укрепляться. Так, относительно европейской валюты гривна в среду отыграла 15 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 21 марта по 32,09 гривны – на 15 копеек дешевле, чем во вторник. Продавали же его по 32,66 гривны – это на 17 копеек меньше, чем день назад.

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Доллар в среду покупали по 26,17 гривны – это на 4 копейки дешевле, чем вчера. А покупали "зеленый" по 26,49 гривны – на 7 копеек дешевле, чем 20 марта.

По курсу валют от НБУ 21 марта доллар потерял в цене 13 копеек и стоил 26,30 грн. А евро подешевел аж на 26 копеек – до 32,28 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
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