Наличный курс валют 21 марта: доллар немного упал, евро продолжает расти

Курс гривны относительно евро 21 марта на наличном рынке продолжает стремительное падение. В то же время доллар приостановил рост и даже немного подешевел.

Евро в четверг покупали по 30,72 грн (на 4 копейки дороже по сравнению со средой), а продавали по 31,20 грн (+6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали по 27,07 грн (-4 копейки), а продавали по 27,32 грн (-6 грн).

По курсу валют от НБУ 21 марта доллар подорожал на 1 копейку и стоил 27,17 грн. Цена евро не изменилась – 30,85 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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