21:12
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, сегодня
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Наличный курс валют 21 марта: доллар немного упал, евро продолжает расти

      136 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 21.03.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 21 марта в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро 21 марта на наличном рынке продолжает стремительное падение. В то же время доллар приостановил рост и даже немного подешевел.

      Евро в четверг покупали по 30,72 грн (на 4 копейки дороже по сравнению со средой), а продавали по 31,20 грн (+6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар покупали по 27,07 грн (-4 копейки), а продавали по 27,32 грн (-6 грн).

      По курсу валют от НБУ 21 марта доллар подорожал на 1 копейку и стоил 27,17 грн. Цена евро не изменилась – 30,85 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует

      blog_ava
      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      8423
      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      сегодня , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 186
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      сегодня , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      285
      Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      сегодня , 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
      Михайло Гема 88
      США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      сегодня , 17:00 США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      Артем Овдієнко 645
      Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      сегодня , 15:00 Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      Дмитро Снєгирьов 2106
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Аваков резко высказался о журналистах, внесенных в списки "Миротворца"
       14 мая 2016 , 12:39
      Самая дорогая политическая кампания в истории Украины: сколько потратили кандидаты
       17 февраля , 12:45
      Украина и Россия могут провести товарищеский матч
       5 октября 2018 , 09:54
      Видео: кортеж Порошенко прыгает по дорожным колдобинам
       27 февраля , 10:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук