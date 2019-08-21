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      Наличный курс валют 21 августа: доллар и евро стабилизировались

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 21 августа 2019
      Наличный курс валют 21 августа в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 августа на наличном рынке, как и на протяжении предыдущих двух дней, существенных изменений не претерпел. В среду гривна подешевела всего на 2 копейки по сравнению со вторником.

      Доллар покупали по 25,08 грн (на копейку дороже, чем во вторник), а продавали по 25,34 грн (+2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро подорожал на две копейки – покупали его по 27,75 грн, а продавали по 28,17 грн.

      По курсу валют от НБУ 21 августа доллар подешевел на 5 копеек и стоил 25,13 грн. Евро подешевел на 11 копеек и стоил 27,84 грн.

      Отметим, наиболее дорого в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене
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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро Курсы валют Валюта
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