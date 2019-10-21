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      Наличный курс валют 21 октября: доллар снова дешевеет

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      Наличный курс валют на сегодня 21.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 21 октября в Украине / stocksnap.io

      Курс гривны к доллару 21 октября на наличном рынке вновь начал расти, зато к евро в начале недели продолжил снижаться.

      Доллар покупали по 24,80 грн (-4 копейки по сравнению с пятницей), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,11 грн (-7 копеек).

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      Евро в понедельник покупали за 27,51 гривны (+6 копеек), а продавали по 28 грн (+4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 21 октября доллар подорожал на 31 копейку и стоил 25,04 грн. А вот евро подорожал аж на 41 копейку и стоил 27,90 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна
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