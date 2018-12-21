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      Наличный курс валют 21 декабря: гривня существенно прибавила в пятницу

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      Наличный курс валют на сегодня 21.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 21 декабря в Украине / kompasiana.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 декабря на наличном рынке вырос, причем довольно существенно - обе валюты потеряли более 10 копеек в цене.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 21 декабря покупали по 31,28 гривны (-11 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 31,74 (-7 копеек).

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      Доллар в пятницу существенно подешевел – покупали его по 27,42 гривны (-15 копеек по сравнению с четвергом), а продавали – по 27,70 гривны.

      По курсу валют от НБУ 21 декабря доллар подешевел еще на 14 копеек и стоил 27,57 грн. Евро также подешевел – на 4 копейки – до отметки 31,57 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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