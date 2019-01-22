20:08
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Наличный курс валют 22 января: евро и доллар продолжают падение

      42 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 22.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 22 января в Украине / insights.abnamro.nl

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 января на наличном рынке укрепился еще на несколько копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник покупали за 31,45 грн (на 9 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 31,87 грн (-11 копеек).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар покупали за 27,73 грн (-5 копеек), а продавали по 27,99 грн (-5 копеек).

      СОгласно курсу валют от НБУ 22 января доллар подешевел на 4 копейки и стоил 27,94 грн. Евро потерял в цене 15 копеек и опустился до отметки 31,75 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Сколько лет нужно украинцу, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика по городам

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сегодня , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 1
      Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      сегодня , 19:04 Как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет: факты, которые поражают
      Юлія Гілей 650
      Новые газовые соглашения с Россией: как не попасть опять в ловушку Кремля?
      сегодня , 18:01 Новые газовые соглашения с Россией: как не попасть опять в ловушку Кремля?
      Інна Жолобович 391
      Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавший самолет над Ла-Маншем
      сегодня , 17:35 Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавший самолет над Ла-Маншем
      522
      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      сегодня , 17:33 Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      3374
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Российский рэпер спел о деле Тимошенко (Видео)
       5 февраля 2013 , 21:15 1
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      За "евробляхи" получают штрафы даже те, кто их не завозил
       2 ноября 2018 , 11:45
      Динамо придется заплатить 3 млн евро за форварда Партизана
       16 декабря 2018 , 18:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук