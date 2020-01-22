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      Наличный курс валют 22 января: гривна подешевела на 10 копеек

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      Наличный курс валют 22 января в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 января на наличном рынке снизился в среднем на 10 копеек. Таким образом, гривна просела к показателям середины ноября 2019 года.

      Доллар в среду покупали по 24,22 гривны – на 9 копеек дороже, чем во вторник. Продавали американскую валюту по 24,48 гривны (+11 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Обратите внимание: Цены на газ: почему приходят две платежки

      Евро покупали за 26,75 гривны (на 9 копеек дороже по сравнению со вторником), а продавали по 27,16 гривны (+11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 22 января доллар подешевел на 7 копеек, его цена упала до 24,26 гривны. Евро прибавил в цене лишь 1 копейку и стоил 26,97 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар
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