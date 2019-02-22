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      Наличный курс валют 22 февраля: гривна потеряла несколько копеек накануне выходных

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      Наличный курс валют на сегодня 22.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 22 февраля в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 февраля на наличном рынке незначительно снизился – евро подорожал на 2 копейки, а "зеленый" – всего на одну.

      Евро в пятницу несущественно подорожал, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 30,46 гривны (+2 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,84 гривны (+1 копейка).

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      Доллар прибавил в цене одну копейку в пятницу – покупали его за 26,91 гривны, а продавали – по 27,14 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 22 февраля доллар подешевел на 8 копеек и стоил ровно 27 грн. Евро потерял в цене 7 копеек и стоил 30,65 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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